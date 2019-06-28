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СБУ підтвердила: один зі звільнених сьогодні з полону українців - дезертир

Звільненого з полону бойовиків українця Дмитра Великого, який сьогодні прилетів до Києва з Мінська, раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.


Про це речник СБУ Олена Гітлянська сказала журналістам в міжнародному аеропорті «Київ» після прибуття з Мінська чотирьох українців з полону бойовиків, повідомляє УНІАН.

Зокрема, її попрохали прокоментувати інформацію, що стосовно звільненого українця Дмитра Великого порушена кримінальна справа за дезертирство. «Звичайно, є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук», - наголосила Гітлянська. Речник СБУ уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх прав України.

«Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури», - заявила Гітлянська.

Також її запитали, чи будуть проводитися фільтраційні заходи щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками.

«У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва, але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності», - заявила Гітлянська.

ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський розуміє, що повернення військовополонених – це передвиборча «фішка» Медведчука


"ОБКОМ"

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28 Июня 2019 17:55

 

 

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