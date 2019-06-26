Під наглядом ОБСЄ українські військові залишили одну з позицій у Станиці Луганській

Чи зробили так само бойовики, поки ще невідомо.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил:

«Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ «Станиця Луганська». Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.

По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі невідомо, чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ.

Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі».