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Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 25 червня говориться:
«24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;
шість разів околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ2 позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів;
неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
За минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «ЗООПРАК».
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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