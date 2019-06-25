Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 25 червня говориться: «24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів; поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету; шість разів околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ2 позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів; неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. За минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «ЗООПРАК». Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 25 Июня 2019 09:11 Опубликовать Tweet





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