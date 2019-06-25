Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 25 червня говориться:

«24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;

шість разів околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ2 позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів;

неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

За минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «ЗООПРАК».

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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25 Июня 2019 09:11

 

 

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