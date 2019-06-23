Доба ООС: один наш військовий загинув, вісім - отримали поранення Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 23 червня говориться: «22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу ВОДЯНОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази район населеного пункту СТАРОГНАТІВКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; три рази поблизу ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет; поблизу ГНУТОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету; тричі в районі ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; двічі околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази біля населеного пункту ОПИТНЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет; поряд АВДЇВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; поблизу ПІСКИ – зі 120 мм міномету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ2 позиції наших захисників були обстріляні десять разів: район населеного пункту ПІЩАНЕ – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці ПІВДЕННОГО – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – великокаліберні кулемети; чотири рази поблизу ЛУГАНСЬКОГО - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; околиці МАЙОРСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу ЗАЙЦЕВЕ – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету. За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину. Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з міномету калібру 120 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці ШУМІВ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; поблизу ПІВДЕННОГО – з автоматичних гранатометів. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 23 Июня 2019 07:38 Опубликовать Tweet





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