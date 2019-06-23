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Доба ООС: один наш військовий загинув, вісім - отримали поранення
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 23 червня говориться:
«22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу ВОДЯНОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази район населеного пункту СТАРОГНАТІВКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
три рази поблизу ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;
поблизу ГНУТОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету;
тричі в районі ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту ОПИТНЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;
поряд АВДЇВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу ПІСКИ – зі 120 мм міномету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ2 позиції наших захисників були обстріляні десять разів:
район населеного пункту ПІЩАНЕ – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ПІВДЕННОГО – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – великокаліберні кулемети;
чотири рази поблизу ЛУГАНСЬКОГО - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
околиці МАЙОРСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу ЗАЙЦЕВЕ – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету.
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з міномету калібру 120 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці ШУМІВ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу ПІВДЕННОГО – з автоматичних гранатометів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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