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Дoба ООС: є втрати
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведення станом на 07:00 20 червня говориться:
«19 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
район населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем;
двічі ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
МАР'ЇНКА – зі стрілецької зброї;
два рази ПІСКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази околиці ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних гранатометів;
двічі БОГДАНІВКА - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці ГНУТОВОГО – з ручних протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
район населеного пункту НОВОЗВАНІВКА – з автоматичних гранатометі;
поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів;
ЗАЙЦЕВЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
ПОПАСНА – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
двічі КРИМСЬКЕ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
СВІТЛОДАРСЬК – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
два рази район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу ПІВДЕННОГО - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
За минулу добу один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За поточну добу один український військовослужбовець отримав поранення.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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