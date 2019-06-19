Доба ООС: загинув один український військовий, кількох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 червня говориться:

«18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 82 мм;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі стрілецької зброї;

поблизу ПІСКИ – з міномету калібру 120 мм;

ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів;

поблизу ТРАВНЕВОГО - з автоматичних гранатометів;

двічі ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Втрати противника уточнюються.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем;

в районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

МАР'ЇНКА – стрілецька зброя.

За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».