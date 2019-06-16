Доба ООС: у неділю поранено одного українського військового

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Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 16 червня говориться:

«15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази околиці населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

НОВОТРОЇЦЬКЕ – стрілецька зброя;

КРАСНОГОРІВКА - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;

тричі ВОДЯНЕ – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

чотири рази СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів;

околиці КРИМСЬКЕ - гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;

ТРАВНЕВЕ – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

двічі поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

околиці КРИМСЬКЕ – зі стрілецької зброї;

За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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16 Июня 2019 07:18

 

 

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