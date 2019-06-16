Доба ООС: у неділю поранено одного українського військового Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 червня говориться: «15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: два рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази околиці населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї; НОВОТРОЇЦЬКЕ – стрілецька зброя; КРАСНОГОРІВКА - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя; тричі ВОДЯНЕ – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів: чотири рази СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – гранатомети різних систем, стрілецька зброя; НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів; околиці КРИМСЬКЕ - гранатомети різних систем, стрілецька зброя; поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети; ТРАВНЕВЕ – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці КРИМСЬКЕ – зі стрілецької зброї; За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 16 Июня 2019 07:18 Опубликовать Tweet





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