Доба ООС: поранено трьох наших бійців Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 12 червня говориться: «11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять разів ВОДЯНЕ – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; район населеного пункту АВДІЇВКА – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя поблизу ГНУТОВЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; два рази МАР'ЇНКА – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; двічі ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів: ПОПАСНА – 122 мм артилерія; околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя; ГЛАДОСОВЕ – артилерія калібру 122 мм; поблизу ЗОЛОТЕ – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; НОВОЛУГАНСЬКЕ – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; околиці ПІВДЕННЕ – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя; СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: НОВГОРОДСЬКЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя; околиці ЗАЙЦЕВЕ – із 120 мм мінометів. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 12 Июня 2019 07:26 Опубликовать Tweet





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