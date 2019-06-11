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Доба ООС: у наших жодних втрат
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 7:00 11червня говориться:
«10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.З них сім разів– із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
шість разів ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
район населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм мінометів;
населений пункт МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм;
ШИРОКИНЕ – стрілецька зброя;
околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів та стрілецької зброї;
ПИЩЕВИК – станковий протитанковий гранатомет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:
ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм;
СВІТЛОДАРСЬК – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – гранатомети;
околиці НОВГОРОДСЬКОГО – міномети калібру82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 10червня двох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ– стрілецька зброя;
ПІСКИ – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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