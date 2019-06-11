Доба ООС: у наших жодних втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 7:00 11червня говориться:

«10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.З них сім разів– із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

район населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм мінометів;

населений пункт МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм;

ШИРОКИНЕ – стрілецька зброя;

околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів та стрілецької зброї;

ПИЩЕВИК – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:

ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм;

СВІТЛОДАРСЬК – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – гранатомети;

околиці НОВГОРОДСЬКОГО – міномети калібру82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 10червня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ– стрілецька зброя;

ПІСКИ – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».