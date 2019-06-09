Доба ООС: постраждав один наш військовий

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 9 червня говориться:

«8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

ВОДЯНЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ - зі 122 мм артилерійських систем;

ОПИТНЕ – міномети калібру 120 мм та крупнокаліберні кулемети;

поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – 82 мм міномети та автоматичні гранатомети;

два рази в районі міста ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ШИРОКИНЕ – крупнокаліберні кулемети;

поблизу МАР'ЇНИКИ – з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази КРАСНОГОРІВКА - крупнокаліберні кулемети;

район населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

двічі БОГДАНІВКА – автоматичні гранатомети крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – станковий протитанковий гранатомет;

два рази СТАРОГНАТІВКА – гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів :

поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ТРАВНЕВЕ – 120 мм міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети;

В районі ЗОЛОТОГО – з мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;

СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецьке озброєння;

Один раз КРИМСЬКЕ – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Поблизу населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – 120 мм міномети;

ПАВЛОПІЛЬ – станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив один обстріл:

НОВОЛУГАНСЬКЕ – міномети калібру 120 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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09 Июня 2019 07:26

 

 

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