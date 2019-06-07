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Дoбa ООС: двох наших військових вбито, десятьох поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 7 червня 2019 року говориться:
«6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
шість разів в районі міста ПАВЛОПІЛЬ – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі поблизу населеного пункту ЧЕРМАЛИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу МАР'ЇНИКИ – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі :
поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ двічі – з великокаліберних кулеметів;
в районі села ГНУТОВЕ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:
поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
поблизу села ТРАВНЕВЕ – із озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;
поблизу села ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».
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