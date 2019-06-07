 

07 июня

10:19

Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бандами ОРДЛО. Ніби РФ його колись втрачала

09:36

Росіяни захопили українські FM-частоти в окупованому Криму

09:04

Аваківській соціаліст Кива пішов шити до Рабіновича

08:27

Вночі Печерський суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві «Сармата»

07:51

У Зеленського вважають, що закону про ТСК для імпічменту замало

07:33

Дoбa ООС: двох наших військових вбито, десятьох поранено

06 июня

21:13

У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

20:49

Джерела у КС стверджують: е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів визнано неконституційним

20:26

У Зеленського підтвердили: зняття блокади – ініціатива росіян та ватажків бандформувань ОРДЛО. І назвали умови розблокування

20:00

Конституційний суд обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського

19:30

Представник ОБСЄ заявив, що зняття «блокади» - ідея ОРДЛО і РФ

19:07

Суд Амстердаму винесе рішення у справі про «скіфське золото» у липні

18:13

Кучма розкрив тонкощі своєї тактики «не стріляти у відповідь»: бойовики можуть спокійно стріляти під прикриттям цивільних об

17:56

Кучма «заспокоїв»: рішення про зняття блокади ОРДЛО будуть приймати не в Мінську, а на РНБО

17:42

У неділю почне курсувати дизель Мукачево – Кошице - Мукачево: квітки вже у касах

17:23

Партія Медведчука-Рабіновича буде боротися проти української мови, церкви і за «комунізацію»

17:11

Зеленський відповів на петицію «За відставку Зеленського»

16:52

Від 3 до 6 з половиною: оголошено вирок вбивцям Катерини Гандзюк

15:58

Королевська прикрасила собою першу десятку «Оплати за життя»

15:39

Прийняти новий виборчий кодекс Рада зможе лише у липні

14:31

Ющенко вже був у слідчого ГПУ

13:54

Рада відмовилась звільняти Клімкіна, Полторака і Грицака

12:30

Нардепи спростили надання громадянства іноземцям-захисникам України

12:10

Рада не стала розглядати проект Зеленського про конфіскацію незаконних активів

11:47

У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

11:17

Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

10:59

Луценко нагадав команді Кучми-Зеленського, що статтю про фінансування тероризму ніхто не відміняв

10:41

Рада проголосувала за закон про ТСК і імпічмент (документ)

08:47

Усі в сад: відбір «компетентних і професійних» «слуг народу» закінчено – у суботу з’їзд

07:14

Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

Дoбa ООС: двох наших військових вбито, десятьох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 7 червня 2019 року говориться:

«6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

шість разів в районі міста ПАВЛОПІЛЬ – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу населеного пункту ЧЕРМАЛИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу МАР'ЇНИКИ – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі :

поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ двічі – з великокаліберних кулеметів;

в районі села ГНУТОВЕ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:

поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

поблизу села ТРАВНЕВЕ – із озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;

поблизу села ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Июня 2019 07:33

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (5)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (20)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 