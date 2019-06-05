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Доба ООС: троє наших військових загинули, ще трьох поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 5 червня говориться:
«4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових ракетних комплексів;
двічі в районі населеного пункту ТАЛАКІВКА – з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі поблизу населених пунктів ЧЕРМАЛИК і ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних станкових гранатометів;
поблизу населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
в районі села ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:
поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї;
в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 4 червня одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів;
в районі села ВОДЯНЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-1.
Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».
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