Дoбa ООС: поранено двох наших військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Зведення станом на 07:00 17 червня 2019 року говориться: «16 червня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: шість разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази околиці населеного пункту ТАЛАКІВКА – з великокаліберних кулеметів; три рази поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів; НОВОТРОЇЦЬКЕ – з великокаліберних кулеметів; два рази околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; чотири рази поблизу населеного пункту ПИЩЕВИК – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; БОГДАНІВКУ – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї; в районі ОПИТНОГО – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету; двічі ШИРОКИНЕ – з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту НОВОГНАТІВКА – зі станкового протитанкового гранатомету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 7 разів: двічі ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази КРИМСЬКЕ – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – зі стрілецької зброї. За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; околиці ТАЛАКІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберних кулеметів; ВОДЯНЕ – з автоматичних гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці ПІВДЕННОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 17 Июня 2019 08:00 Опубликовать Tweet





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