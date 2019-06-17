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Дoбa ООС: поранено двох наших військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Зведення станом на 07:00 17 червня 2019 року говориться:
«16 червня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
шість разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази околиці населеного пункту ТАЛАКІВКА – з великокаліберних кулеметів;
три рази поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
НОВОТРОЇЦЬКЕ – з великокаліберних кулеметів;
два рази околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази поблизу населеного пункту ПИЩЕВИК – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
БОГДАНІВКУ – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
в районі ОПИТНОГО – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
двічі ШИРОКИНЕ – з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту НОВОГНАТІВКА – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:
двічі ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
два рази КРИМСЬКЕ – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – зі стрілецької зброї.
За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
околиці ТАЛАКІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберних кулеметів;
ВОДЯНЕ – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці ПІВДЕННОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.
За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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