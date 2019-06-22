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Дoба ООС: постраждав один наш військовий
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 22 червня говориться:
«21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу ОПИТНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі АВДІЇВКУ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
чотири рази ВОДЯНЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази ШИРОКИНЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт ПІСКИ – станковий протитанковий гранатомет;
НОВОМИХАЙЛІВКА – гранатомети різних систем;
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з великокаліберних кулеметів;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномети калібру120 мм;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:
район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
двічі ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
КАТЕРИНІВКА – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
ЗАЙЦЕВЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази населений пункт НОВГОРОДСЬКЕ – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці СТАРОГНАТІВКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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