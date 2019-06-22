Дoба ООС: постраждав один наш військовий Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 22 червня говориться: «21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу ОПИТНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі АВДІЇВКУ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; чотири рази ВОДЯНЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази ШИРОКИНЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету; населений пункт ПІСКИ – станковий протитанковий гранатомет; НОВОМИХАЙЛІВКА – гранатомети різних систем; НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з великокаліберних кулеметів; околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномети калібру120 мм; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів: район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; двічі ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; КАТЕРИНІВКА – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; ЗАЙЦЕВЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази населений пункт НОВГОРОДСЬКЕ – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя. За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено. Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці СТАРОГНАТІВКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 22 Июня 2019 07:23 Опубликовать Tweet





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