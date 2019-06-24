Добa ООС: поранено трьох українських військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 24 червня говориться: «23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм; чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; п’ять разів околиці ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу ПІСОК – з автоматичних гранатометів; неподалік МАР'ЇНКИ – з ручного протитанкового гранатомету; двічі околиці СТАРОГНАТІВКИ – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту ШИРОКИНЕ – з стрілецької зброї; поряд ОПИТНОГО – з стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів: район населеного пункту ШУМИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці ПІВДЕННОГО – з автоматичних гранатометів; поблизу ТРАВНЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; п’ять разів околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту МАЙОРСЬК – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд ЩАСТЯ – з автоматичних гранатометів; в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем; тричі околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД2 ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; поряд АВДІЇВКИ – з міномету калібру 120 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 24 Июня 2019 08:02 Опубликовать Tweet





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