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Добa ООС: поранено трьох українських військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 24 червня говориться:
«23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм;
чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
п’ять разів околиці ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу ПІСОК – з автоматичних гранатометів;
неподалік МАР'ЇНКИ – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі околиці СТАРОГНАТІВКИ – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту ШИРОКИНЕ – з стрілецької зброї;
поряд ОПИТНОГО – з стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
район населеного пункту ШУМИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ПІВДЕННОГО – з автоматичних гранатометів;
поблизу ТРАВНЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
п’ять разів околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту МАЙОРСЬК – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд ЩАСТЯ – з автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем;
тричі околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД2 ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
поряд АВДІЇВКИ – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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