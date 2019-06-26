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Доба ООС: п’ятьох наших військових поранено, двох травмовано
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 26 червня говориться:
«25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
два рази околиці ОПИТНОГО – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
два рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
околиці НЕВЕЛЬСЬКОГО – з великокаліберного кулемету;
поряд ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї;
поблизу ШИРОКИНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік БОГДАНІВКИ – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:
район населеного пункту ШУМИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
тричі околиці ПІВДЕННОГО – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці ТРАВНЕВОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:
двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
район населеного пункту КАМ'ЯНКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
поряд з БОГДАНІВКОЮ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
околиці ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм;
поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;
район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем».
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