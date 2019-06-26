Доба ООС: п’ятьох наших військових поранено, двох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 26 червня говориться: «25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів; два рази околиці ОПИТНОГО – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; два рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; околиці НЕВЕЛЬСЬКОГО – з великокаліберного кулемету; поряд ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї; поблизу ШИРОКИНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік БОГДАНІВКИ – з великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів: район населеного пункту ШУМИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; тричі околиці ПІВДЕННОГО – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці ТРАВНЕВОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї; околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; район населеного пункту КАМ'ЯНКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм; поряд з БОГДАНІВКОЮ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; околиці ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм; поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї; район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 82 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем».

"ОБКОМ" Версия для печати 26 Июня 2019 07:56 Опубликовать Tweet





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