Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

Неоподатковувана вартість посилок з-за кордону в Україну знижена з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

Про це нагадує РБК-Україна.

Згідно з законом, 10%-не мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

У пояснювальній записці до проекту бюджету відзначається що бюджет додатково отримає 300 млн грн від «зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями у міжнародних поштових та експрес-відправленнях».