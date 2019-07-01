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Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

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Клімкін пішов у «політичну відпустку»

14:34

Зеленський просить прем’єр-міністра покарати Клімкіна

13:08

Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

12:50

Комітет Ради зняв з порядку денного постанову про звільнення Клімкіна

12:00

Глава офісу Зеленського про майбутнього голову Одеської ОДА: «Це якийсь колега Володимира Олександровича»

11:20

Комітет Ради одноголосно рекомендував призупинити роботу української делегації у ПАРЄ

10:43

Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

10:04

Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

08:16

Партію Саакашвілі додали у бюлетень для голосування без жеребкування

07:35

Дoбa ООС: жодних втрат

30 июня

10:57

ЦВК зареєструвала кандидатів від Саакашвілі та скасувала реєстрацію кандидата від Вакарчука

08:58

Гриценко розповів, як все заплутано у стосунках його родини з родиною Разумкових

08:39

ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства

08:17

Доба ООС: постраждали двоє наших військових, знищено двох окупантів

29 июня

14:32

До звільненого напередодні з полону дезертира вночі прийшла СБУ

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Верховний Суд дозволив кандидатам від Саакашвілі реєструватися у ЦВК

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Представник Держдепу про пропозицію Росії звільнити моряків: «Це була пастка»

07:46

Дoба ООС: знищено трьох окупантів

28 июня

18:54

Кучма відвідав Станицю Луганську

17:55

СБУ підтвердила: один зі звільнених сьогодні з полону українців - дезертир

11:33

У Зеленського хочуть змінити Конституцію якнайшвидше – «поки є велика підтримка народу»

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Трамп і Путін обговорили Україну. Теми полонених моряків не торкалися

08:04

Доба ООС: одного нашого військового поранено, двох травмовано

27 июня

17:19

Зеленський розуміє, що повернення військовополонених – це передвиборча «фішка» Медведчука

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«Не ганьбіть себе»: віце-прем’єр Розенко звернувся до Зеленського з проханням не підписувати укази про призначення 8 глав ОДА

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Штаб ООС підтвердив: бойовики відійшли від мосту у Станиці Луганської

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МВС направило до Конотопу посилену групу для розслідування нападу на Артема Семеніхіна

15:04

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Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

Неоподатковувана вартість посилок з-за кордону в Україну знижена з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.


Про це нагадує РБК-Україна.

Згідно з законом, 10%-не мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

У пояснювальній записці до проекту бюджету відзначається що бюджет додатково отримає 300 млн грн від «зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями у міжнародних поштових та експрес-відправленнях».


"ОБКОМ"

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01 Июля 2019 10:04

 

 

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