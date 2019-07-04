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ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія

Центральна виборча комісія учора скасувала реєстрацію колишнього керівника адміністрації Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.


Про це повідомив Українській правді речник ЦВК Костянтин ХІвренко.

Щодо колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна рішення ще не ухвалено.

Представник організації «Опора» Олександр Клюжев повідомив, що ЦВК одностайно скасувала реєстрацію Андрія Клюєва кандидатом в окрузі №46

Аргументами стало те, що свідки Державної охорони Віктора Януковича засвідчують, що Андрій Клюєв супроводжував колишнього президента під час перетину кордону з Росією.

Крім того, у грудні 2016 року Клюєв брав участь у засіданнях суду у Москві, а міжнародна пошта від слідчих неодноразово не доходила Клюєву у Донецьку – і адвокати й сам Клюєв просили інформувати за адресою у Московській області.

За даними Служби безпеки України, Клюєв виїхав за межі території України у 2014 році, після цього офіційні пункти перетину кордону не перетинав.

Також одностайно ЦВК скасувала реєстрацію Шарія, зазначає Клюжев.

Підставами став лист СБУ від 3 липня, який засвідчує, що Анатолій Шарій виїхав із України 24 січня 2012 року через пункт пропуску Зернове на територію РФ потягом «Ковель-Москва», після цього до України не повертався.

22 липня 2012 року Нідерланди проінформувала Генеральну прокуратуру України про наявність статусу біженця у Шарія.

Суди та правоохоронні органи протягом різних періодів отримували від Інтерполу інформацію про перебування особи у Нідерландах та Литві.

СБУ вважає, що Шарій не перебував на території України з 24 січня 2012 року.


"ОБКОМ"

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04 Июля 2019 08:19

 

 

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