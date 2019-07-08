 

08 июля

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

12:22

СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

10:58

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

10:03

У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

09:16

Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

08:55

Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС

08:44

«Телеміст» каналів Медведчука і «Росія 24»: заяви та ультиматум

07:49

Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено

07 июля

16:34

Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА

16:22

В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти «Турецького потоку» і «Північного потоку-2»

15:59

«Не травите Зеленского!»: пропагандисти РФ подивилися ролик з Зеленським «у ролі Добкіна-молодшого» і вирішили його захистити від насмішок

13:42

Зі списку «Слуги народу» видалили громадянина Росії і ще 6 кандидатів у нардепи

11:40

Радник Зеленського знає, як «відновити контроль» над Кримом: дати воду і створити комітет у Раді

08:25

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» нарешті визнав своє ізраїльське громадянство

08:08

Доба ООС: постраждали 5 наших військових, знищено трьох окупантів

06 июля

20:30

Зеленський: «Після виборів у нас буде своя прокуратура і більшість у Раді. Ми нікому нічого не залишимо»

19:40

Головою Закарпатської ОДА став кондитер

19:29

В ОБСЄ схвалили резолюцію про мілітаризацію РФ Криму, Чорного та Азовського морів

11:14

Зеленський призначив голову Львівської ОДА

11:04

Хамська поведінка нардепа Микитася не залишилась поза увагою ДБР: розпочато розслідування (відео)

09:22

Наші морпіхи ліквідували начальника розвідки банди «Оплот»

08:40

У Зеленського відмовилися пояснити, звідки у голові мадам Мендель з’являється інформація, яку вона потім ретранслює на весь світ

07:56

Доба ООС: постраждали 6 українських військових

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

Лідер «Батьківщини» вважає, що «проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо».


Про це Юлія Тимошенко написала у Facebook:

«Проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо.

Я переконана, що «говорити треба» тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України.

Зараз - саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну.

У нового президента України надскладне завдання - знешкодити інформаційну зброю, яку запустив на територію України та дбайливо викохав попередній президент. Зараз його заяви з істеричним засудженням телемосту виглядають цинічно з огляду на те, що він сам цей міст і побудував.

Своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І - журналісти каналу Newsone. Саме час дати собі відповідь на питання, чи готові ви стати на захист України на своїй лінії фронту.

Просто подумайте, як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО, долі яких скалічені війною.

Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині».


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 10:58

 

 

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