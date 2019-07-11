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Луценко застеріг канал Медведчука від показу фільму з Путіним і Медведчуком

Генпрокурор Юрій Луценко застеріг телеканал «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Луценка в Facebook.

Луценко зазначив, що за антиукраїнську пропаганду передбачена кримінальна відповідальність.

«За будь-які спроби минулі, телеміст, і майбутні - демонстрація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука, буде відповідальність», - заявив він.

Луценко додав, що стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу є підставою для допиту усіх причетних до цих «брудних проросійських махінацій».

«Сьогодні під телеканалом NewsOne, який ще нещодавно збирався організовувати телеміст з російським державним пропагандистським каналом зібрався мітинг підтримки. Відомі політики - Шуфрич, Рабинович та інші діячі «медведчуківської обойми» вимагали припинити тиск на журналістів з боку ГПУ. Це звичайний прийом політиків - прикриватися журналістами, яких вони використовують у своїй політичній проросійській діяльності. На запитання: чому ми викликаємо на допити посадових осіб і журналістів NewsOne? Відповідь проста - тому що в Україні є закон. Ні журналістське посвідчення, ні депутатський мандат, ні дружба з Путіним і Медведевим не допоможе нікому чинити антиукраїнську діяльність і підривати наші націнтереси», - заявив він.

За даними ЗМІ, канал «112 Україна» планує показ фільму про «громадянський конфлікт» на Донбасі, у якому, зокрема, є Путін і Медведчук.

Нагадаємо, 7 липня телеканал NewsOne анонсував телеміст з російським телеканалом. Пояснюючи своє рішення NewsOne заявив про «важливість діалогу між народами України і Росії». На наступний день, 8 липня, в зв'язку з намірами NewsOne провести телеміст ГПУ порушила кримінальну справу за статтею замах на вчинення державної зради. NewsOne відмовився від проведення телемосту.


"ОБКОМ"

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11 Июля 2019 17:38

 

 

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