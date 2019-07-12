Після виборів в Україні Саакашвілі допоможе «реформувати юстицію і поліцію» Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду на зустрічі з екс-президентом Грузії, колишнім губернатором Одеської області України Міхеілом Саакашвілі попросила його надати допомогу в реформуванні молдовської юстиції, повідомляють молдовські ЗМІ.

«Ми розробляємо проекти з реформування системи юстиції. Пан Саакашвілі наразі бере участь у передвиборчій кампанії в Україні, й він дуже зайнятий, але до кінця серпня в нас будуть розмови щодо цієї проблеми», - повідомила Санду в п'ятницю в інтерв'ю виданню Cotidianul, інформує Інтерфакс-Україна.

Вона заявила, що хотіла б отримати допомогу Саакашвілі в проведенні реформи системи юстиції, і розповіла, що молдовські фахівці в новому уряді проводять переговори з фахівцями, які сприяли в реформі юстиції та поліції в Грузії в період правління Саакашвілі.

За її словами, наразі в бюджеті бракує грошей, щоб запросити команду експертів, але Санду розраховує отримати допомогу міжнародних партнерів.

Молдовські видання (зокрема, point.md) повідомляють, що зустріч Санду та Саакашвілі відбулася ввечері 11 липня в аеропорту Києва «Бориспіль».

Колишній президент Грузії повідомив у соціальних мережах, що він прилетів із Варшави, а молдовська урядова делегація на чолі з Санду летіла з Києва, де в четвер побувала з офіційним візитом.

«Ми поговорили в аеропорту «Бориспіль» з прем'єр-міністром Молдови Маєю Санду та її чудовою командою, до якої увійшов Ніку Попеску, блискучий міністр закордонних справ. Делегація поверталася до Кишинева після дуже успішної зустрічі з президентом Зеленським», - розповів Саакашвілі.

Він зазначив, що «Мая, як завжди, вражає, але зараз видно, що на її тендітні плечі випала історична відповідальність, яка випадає дуже невеликій кількості людей у світі».

«Вона реально може перетворити Молдову на взірець успішних реформ для всього регіону», - заявив Саакашвілі.