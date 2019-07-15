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За даними ЦВК, винуватець смертельної ДТП під Полтавою Сердюков – довірена особа кандидата у нардепи від партії «Слуга народу»
Обласну організацію партії очолює інша людина.
За даними Центрвиборчкому, Олексій Седюков, за вини якого 13 липня сталося ДТП (загинула жінка, постраждали 4 людини), - довірена особа кандидата від партії «Слуга народу» у 144-мі окрузі (Полтава) Дмитра Нальотова.
Офіційно обласну організацію партії очолює Тетяна Петрова.
ДИВ. ТАКОЖ: «Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії
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