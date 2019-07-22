|
|
|
ЦВК підрахувала 35,51% протоколів: п’ятірка лідерів не змінилася
Опрацьовано 35,51% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:
1.«Слуга народу» - 42,19% (1 826 992 голосів)
2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,75% (552 150)
3.«Європейська Солідарність» - 8,71% (377 283)
4.«Батьківщина» - 8,15% (353 227)
5.«Голос» - 6,39% (276 768)
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,94% (170 831)
7.«Сила і честь» - 3,73% (161 888)
8.«Опозиційний блок» - 3,23% (140 178)
9.«Свобода» - 2,33% (101 204)
10. «Партія Шарія» - 2,25% (97 476)
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку