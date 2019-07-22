 

22 июля

12:05

На Закарпатті програють всі підтримувані Угорщиною кандидати

11:42

52,70% протоколів: «Слуга народу» зібрала вже більше 3 млн голосів, «Партія Шарія» обійшла «Свободу»

11:13

За Надію Савченко проголосували 8 виборців

10:59

Партнери «слугам народу» потрібні лише для змін Конституції: однопартійну парламентську більшість вони вже практично отримали

10:37

Центрвиборчком не заперечує: вибори відбулися

10:13

«Карпати» знов програли»: перехід футболіста Федецького до команди «Слуга народу» виявився провальним

09:53

46,22% протоколів: майже без змін

09:15

Борис Колесніков вже визнав свою поразку

08:21

ЦВК підрахувала 35,51% протоколів: п’ятірка лідерів не змінилася

08:03

Дoбa ООС: є загиблі і поранені

00:17

ЦВК: у голосуванні взяли участь менше половини виборців

21 июля

20:34

Екзит-пол КВУ і Socis підтверджує: до парламенту проходять 5 партій

20:27

Екзит-пол Медведчука додав голосів ОПЗЖ Медведчука

20:18

Екзит-пол Коломойського: до Ради проходять п

20:04

«Національний екзит-пол»: до Ради проходять 5 партій

17:05

Дані ЦВК на 16.00: проголосували 36,21% виборців

12:02

Вранці загинули двоє наших військових

09:32

Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»

08:41

Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

08:07

Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради стартувало

07:46

Дoбa OOС: поранено двох наших військових

20 июля

18:46

СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»

08:42

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від партії Медведчука-Рабіновича з 9 паспортами

08:19

Дoба ООС: є загиблі та поранені

19 июля

18:10

Зеленський підписав указ про покращення доріг

17:41

Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького

17:04

Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів

16:50

Вишинського залишили під вартою

14:58

Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»

13:10

Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук

ЦВК підрахувала 35,51% протоколів: п’ятірка лідерів не змінилася

Опрацьовано 35,51% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.


За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:

1.«Слуга народу» - 42,19% (1 826 992 голосів)

2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,75% (552 150)

3.«Європейська Солідарність» - 8,71% (377 283)

4.«Батьківщина» - 8,15% (353 227)

5.«Голос» - 6,39% (276 768)

6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,94% (170 831)

7.«Сила і честь» - 3,73% (161 888)

8.«Опозиційний блок» - 3,23% (140 178)

9.«Свобода» - 2,33% (101 204)

10. «Партія Шарія» - 2,25% (97 476)


"ОБКОМ"

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22 Июля 2019 08:21

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (41)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (81)

Урочистого рукостискання від Зеленського (36)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 