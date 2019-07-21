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«Національний екзит-пол»: до Ради проходять 5 партій
«Національний екзит-пол» у складі фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова оприлюднив свої результати виборів до Верховної Ради.
«Слуга народу» - 43,90
«Опозиційна платформа за життя» - 11,50
«Європейська солідарність» - 8,90
«Батьківщина» - 7,60
«Голос» - 6,30
Менше 5% голосів отримали:
«Сила і честь» – 4,40
«Опозиційний блок» – 3,30
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