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93% протоколів: «Батьківщина» виривається на третє місце
Центральна виборча комісія опрацювала 92,97% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними на 9:15 вівторка, 23 липня, результати такі:
«Слуга народу» – 43,13%;
1.«Опозиційна платформа – за життя» – 13,05%;
2.«Батьківщина» – 8,19%;
3.«Європейська солідарність» – 8,14%;
4.«Голос» – 5,86%;
5.«Радикальна партія Олега Ляшка» – 4,01%;
6.«Сила і честь» – 3,8%;
7.«Опозиційний блок» – 3,06;
8.«Українська стратегія Гройсмана» – 2,32%;
9.Партія Шарія – 2,24%;
10.«Свобода» – 2,17%;
11.«Громадянська позиція» – 1,05%;
12.«Самопоміч» – 0,63%.
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