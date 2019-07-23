93% протоколів: «Батьківщина» виривається на третє місце

Центральна виборча комісія опрацювала 92,97% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради.

За даними на 9:15 вівторка, 23 липня, результати такі:

«Слуга народу» – 43,13%;

1.«Опозиційна платформа – за життя» – 13,05%;

2.«Батьківщина» – 8,19%;

3.«Європейська солідарність» – 8,14%;

4.«Голос» – 5,86%;

5.«Радикальна партія Олега Ляшка» – 4,01%;

6.«Сила і честь» – 3,8%;

7.«Опозиційний блок» – 3,06;

8.«Українська стратегія Гройсмана» – 2,32%;

9.Партія Шарія – 2,24%;

10.«Свобода» – 2,17%;

11.«Громадянська позиція» – 1,05%;

12.«Самопоміч» – 0,63%.

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