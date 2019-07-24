Перше засідання нової Ради відкриє старий Іоффе – колишній «регіонал» від партії Медведчука-Рабіновича

Він був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого, і завжди вибирався у Луганській області.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа — за життя» (номер 12 у виборчому списку) Юлій Іоффе, повідомляє Громадське.

Згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років.

Іоффе був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, «Трудової України» Сергія Тігіпка, «Республіканської партії України» Юрія Бойка і «Партії регіонів».