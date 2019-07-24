Бойовики не дозволили спеціалістам обстежити міст у Станиці Луганській

Вони заявили, що сприйматимуть просування групи фахівців до мосту як «акт агресії».

Окупанти не дозволили обстежити міст у Станиці-Луганській спеціалістам, які прибули, щоб оцінити рівень його зруйнованості та згодом виготовити відповідний проект.

Про заявив очільник Станично-Луганської РДА Юрій Золкін у відеокоментарі, опублікованому на сторінці РДА у Facebook, повідомляє УНІАН.

За словами Золкіна, до мосту прибули фахівці, які повинні були оцінити рівень його зруйнованості для того, щоб згодом виготовити відповідний проект.

«Як тільки проектанти спустилися до провалля, вони були попереджені, що це буде сприйняте як акт агресії, і людина у військовій формі, яка знаходилась на протилежному боці провалля, заборонила далі просуватися», – розповів він.

Розведення сил з боку Збройних сил України та бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганської було розпочато 26 червня і завершено 30 червня.

8 липня Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській, якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж бетонних укріплень.

16 липня заступник керівника офісу Зеленського Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» представник РФ Владислав Сурков зобов’язався «вплинути» на бойовиків щодо демонтажу фортифікаційних укріплень для відновлення мосту в Станиці Луганській.

18 липня представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний повідомив, що учасники групи ухвалили рішення щодо ліквідації фортифікаційних споруд в районі мосту в Станиці Луганській та його відбудови.

23 липня було створено робочу групу з відновлення мосту, до її складу увійшли представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіонрозвитку, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проектних та експертних організацій.