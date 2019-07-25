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«Розвідниця Кет»: заступником глави Служби зовнішньої розвідки стала Катерина Сляднєва з прокуратури Києва
Відповідний указ з’явився на сайті Зеленського.
«Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться в указі №553/2019, повідомляє Liga.net
Сляднєва вчилася на кафедрі судоустрою, прокуратури і адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права. До середини лютого 2018 року вона працювала в київській прокуратурі заступником начальника управління нагляду в кримінальному провадженні.
11 червня Зеленський призначив Владислава Бухарэва головою СЗР.
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