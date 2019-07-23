Зеленський десь відкопав раритетне «нове обличчя» – і призначив його заступником секретаря РНБО

Це «нове обличчя» встигли забути навіть ті, хто пережив «лихі 90-ті» у Луганську. Хоча, звісно, забули не всі.

Учора Зеленський підписав указ №551/2019 «Про призначення О. Данілова заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України»:

«Призначити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23 липня 2019 року».

До цього указу склад РНБО виглядав досить пристойно, тобто - традиційно: «силовики», топ-чиновники, навіть присутність Зеленського не псувала загальну «кадрову» картину Ради нацбезпеки.

І раптом – тримайте: Олексій Данілов - заступник секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Якби Данілов грав у «Кварталі» чи був кумом «Юзіка», чи ходив до дитячого садочку разом з А. Богданом – то ніяких питань не виникало б. А так – не зрозуміло.

Звісно, «офіційну» біографію О. Данілова можна прочитати на Вікіпедії.

Проте вона не пояснює, чому багаторічного соратника Михайла Бродського по партії «Яблуко/ПВД» призначено на таку високу посаду.