ГПУ про обшуки Окружного адмінсуду Києва: його діяльність «становить загрозу національній безпеці»

Сьогодні співробітники НАБУ проводять обшук в Окружному адмінсуді столиці.

Судді Окружного адміністративного суду Києва втручались у роботу, в тому числі, державних органів влади, що становить національну загрозу. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління — начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє ТСН.

«Окружний адміністративний суд ухвалює велику кількість рішень, пов'язаних із вищими органами державної влади, посадовими особами вищих органів державної влади, багатьма сферами державного і суспільного значення. Сьогодні встановлено, що відбувається системне втручання у розгляд справ судами з боку, в першу чергу, керівництва цього суду, але не тільки в розгляд справ, а і в діяльність інших органів влади, в тому числі, Конституційного суду, міністерств, відомств, судів, що, за нашою оцінкою, становить загрозу національній безпеці, тому що поза судовим процесом в ручному режимі ухвалюються рішення судами. Тому було ухвалено рішення, щоб до завершення розслідування ми хочемо оприлюднити інформацію, яку ми вважаємо суспільно важливою, і щоб на це реагувати», - повідомив Горбатюк.

У липні журналісти викрили Окружний адмінсуд Києва в обході системи авторозподілу резонансних справ.

Окружний суд відомий скандальними рішеннями, які неоднозначно сприймаються у суспільстві. З останніх таких - це скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича, призупинення перейменування УПЦ МП, скасування націоналізації «ПриватБанку».