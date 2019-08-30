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Минуло лише півдоби – і новий генеральний «Фейсбук»-прокурор Рябошапка прибрав свій допис про «обмін полоненими» (фото)
Проте - ніяких вибачень перед родичами полонених і всіма українцями, яким Рябошапка збрехав.
Головний ньюзмейкер п’ятниці, генеральний прокурор Руслан Рябошапка нарешті видалив свій пост у соцмережі «Фейсбук» про те, що українські моряки і політв’язні «Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому».
Зараз на ФБ-сторінці Рябошапки повідомляється, що «це матеріал недоступний»:
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