Прем’єру Гончаруку вже до вподоби медреформи Уляни Супрун

Цькувати людину, насміхатися з неї, звільнити її, а потім почати розбиратися, що ця людина робила, – це, на думку Гончарука, «по-чесному».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів у п’ятницю журналістам, що нові міністри перевірять механізми імплементації освітньої і медичної реформ.

У прем’єра запитали, які зміни і реформи попередників він вважає правильними і їх потрібно продовжувати, а які реформи потребують кардинального перезавантаження, повідомила Українська правда.

Відповідь Гончарука: «Медична реформа - це однозначно правильна історія. Реформа освіти, нова українська школа – однозначно правильна історія. Є питання менеджменту звичайно. Ідея правильна, але як вони були втілені ми зараз подивимось всередині міністерств.

По-чесному. Коли ти розумієш замисел, гроші ходять за дитиною, гроші ходять за пацієнтом – це дуже правильні речі. Правильні механізми фінансування. Коли людина має свого конкретного лікаря, коли держава платить за ці послуги. Це дуже правильні речі. Це ефективність, шлях до ефективності.

Це також стимулює конкуренцію. Але наскільки якісно відбувалась імплементація, як менеджерувалась ця історія, ми подивимось.

Зараз давати оцінок не хочу. У цих сферах є нові міністри, і я думаю, що базуючись зокрема на їхні оцінки наші плани щодо цих двох реформ ви отримаєте дуже швидко. Думаю, приблизно за місяць».