 

01 сентября

18:38

Віце-президент США запевнив, що підтримка України не припиниться

09:26

У Зеленського нарешті визначились: у переїзді ОПУ до «Українського дому» є «логіка» - але «немає сенсу»

08:36

Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс

08:26

Доба ООС: 20 обстрілів, поранено одного нашого військового

31 августа

11:38

«Народний слуга» захистів «свою людину»-міністра від зазіхань іншого «слуги». Обійшлося без матюків «в дупу»

09:17

«Партію Шарія» позбавлять державного фінансування

08:32

Дoба ООС: один наш військовий загинув, одного поранено

30 августа

20:03

Родичі полонених українських моряків, що приїхали зустрічати їх до Києва, повертаються додому

19:03

Турчинов нагадав, що нової назви та нового і симпатичного очільника замало для роботи міністерств

17:57

Зеленський вирішив терміново забрати у Авакова Нацгвардію. На випадок «путча»?

17:13

«Великий зелений терор»: Рябошапка вимагає щотижня «притягувати до відповідальності» якогось високопоставленого чиновника

17:04

Зеленський зможе побачити військовий парад – не на Майдані, так у Москві

16:39

Замість своїх рідних українські полонені побачили сьогодні Рабіновича з салом та Медведчука з цукерками

15:50

Прем’єру Гончаруку вже до вподоби медреформи Уляни Супрун

15:27

Минуло лише півдоби – і новий генеральний «Фейсбук»-прокурор Рябошапка прибрав свій допис про «обмін полоненими» (фото)

14:57

Прем’єр Гончарук розповів, як страшно страждала ЗЕкоманда через своє рішення щодо Авакова

13:18

Назвіть його «Ємелею»: «Антонов» вимагає змінити назву російської модифікації «Руслана»

12:37

СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

12:12

Російський шпигун в уряді Гройсмана пообіцяв боротися с розвідкою російського генштабу – и виходить на волю

09:14

Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що новий генпрокурор Рябошапка провокує «інформаційний хаос»

30 июля

09:01

Дoба ООС: один військовослужбовець отримав поранення

29 июля

08:46

Доба ООС: зафіксовано обстріл КППВ «Мар’їнка»

28 июля

09:31

Дoбa ООС: поранено одного нашого військового

27 июля

16:41

Глава Окружного суду про опубліковані розмови: «Текст по-дебільному написаний, все брехня»

09:01

Білу Церкву зранку зачищають від «злочинних елементів»

08:58

Колишнього начальника поліції Одеської області відправили під домашній арешт

08:27

Дoба ООС: поранено ще одного українського військового

26 июля

16:10

НАБУ оприлюднило записи розмов суддів з Окружного

14:35

ГПУ про обшуки Окружного адмінсуду Києва: його діяльність «становить загрозу національній безпеці»

13:37

Ділянку «Дельфін» отримала компанія колишнього депутата Держдуми Росії

Зеленський зможе побачити військовий парад – не на Майдані, так у Москві

Російська сторона направить Зеленському запрошення на святкування 9 травня 2020 року.


Про це журналістам на брифінгу в Кремлі заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів. Серед них - президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Крім того, Москву в цей день пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдови, Сербії та Білорусі

«Президенту України буде направлено запрошення», - сказав Ушаков.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

30 Августа 2019 17:04

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (109)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 