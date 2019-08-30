Зеленський зможе побачити військовий парад – не на Майдані, так у Москві

Російська сторона направить Зеленському запрошення на святкування 9 травня 2020 року.

Про це журналістам на брифінгу в Кремлі заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів. Серед них - президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Крім того, Москву в цей день пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдови, Сербії та Білорусі

«Президенту України буде направлено запрошення», - сказав Ушаков.