«Народний слуга» захистів «свою людину»-міністра від зазіхань іншого «слуги». Обійшлося без матюків «в дупу»

Нардеп від «Слуги народу», глава медичного комітету ВР Михайло Радуцький не планує займати посаду міністра охорони здоров'я.

Про це Радуцький повідомив сьогодні у Facebook:

«Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз у парламенті. Основа перетворень тут ...Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті».

Радуцький назвав нового міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку професіоналом, енергійним і геніальним фахівцем та заявив, що «кращої кандидатури, ніж вона, складно знайти».

У п'ятницю голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK заявив, що через кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а діюча міністр Зоряна Скалецька - його заступником.

29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).

Раніше того ж дня на камеру зафіксували переписку Радуцького, в якій той писав із використанням нецензурної лексики, що «його людина» на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко.