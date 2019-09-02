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Сталі відомі координатори «розробки гуманітарної політики України»

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.


На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр оприлюднив прізвища частини команди Офісу з розробки гуманітарної політики України, повідомив Інтерфакс-Україна.

Так, координаторами напрямків за сферами будуть: музеї та заповідники - Марія Задорожна; спорт - Володимир Шумілін; кіно - Вікторія Ярмощук; медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов; театр - Андрій Палатний; музика - Галина Григоренко; туризм - Павло Корнієнко; благодійність та волонтерство - Лера Татарчук; книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов; гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.

За словами Бородянського, також триває пошук координатора напрямків «релігія» та «молодіжна політика».

«Наразі всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто небайдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні», - написав він.

Крім того, за словами міністра, в офісі працюють сервіси, які забезпечують такі напрямки: координація робочих груп, центр аналітики, до завдань якого входить аудит поточного стану (юридична підтримка, фінанси, соціологія, якою опікується Ганна Добривечір) та комунікації, якими займається Вікторія Волинець.

Операційний директор Офісу з розробки гуманітарної політики - Олексій Сівірін.


"ОБКОМ"

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02 Сентября 2019 11:01

 

 

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