ГУР ПОПЕРЕДЖАЄ

«Святкове перемир’я» на Донбасі - затишшя перед хімічним злочином Росії?

РФ готує провокацію на окупованій території Донбасу із застосуванням хімічної зброї - з метою звинувачення в цьому українських сил, заявляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Наразі ГУР відзначає низку ознак, що вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту із застосуванням хімічно небезпечних отруйних речовин... У середині грудня на Донбас прибула група російських фахівців з хімічних, бойових і отруйних речовин. У складі групи є не тільки військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, а й представники спеціальних служб, і зокрема ФСБ Росії», - повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві в суботу, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, РФ хоче використовувати на окупованій території Донбасу підприємства з небезпечним виробництвом, зокрема, де зберігаються запаси отруйних речовин (хлору й аміаку). Використанню хімічної зброї можуть сприяти погодні умови, які посилюють стійкість отруйних речовин, зокрема хлору.

В. Скібіцький повідомив, що окупаційні війська на Донбасі готуються до дій в умовах хімічного зараження. Так, з РФ додатково завезено засоби хімзахисту для незаконних збройних формувань.

«При цьому російські спецслужби цинічно розраховують на значну кількість жертв серед мирного населення, що забезпечить відповідний резонанс і увагу міжнародного співтовариства», - зазначив В.Скібіцький.

За його словами, надалі це буде подаватись російськими пропагандистами, як використання українськими силовими структурами хімічної зброї проти жителів Донбасу.

Представник ГУР зазначив, що Росія намагається використовувати весь арсенал інформаційно-політичної пропаганди для дискредитації України перед міжнародним співтовариством.

За його словами, аналогічну схему Росія використовувала перед хімічною атакою в Сирії в районі Алеппо, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Дійсно, з початку грудня у ЗМІ РФ і ОРДЛО регулярно з’являлася дезінформація стосовно нібито підготовки українських Об'єднаних сил до наступу на Донбасі. З часом ця «деза» набула «синього кольору» - тобто все частіше йшлося саме про хіматаку з боку України (див. Керівник Донецької області звернувся до населення окупованих районів, якого залякують «бочками синього кольору»).

Цього тижня відомий російський громадський діяч Андрій Ілларіонов підсумував ці повідомлення і поставив просте питання: Зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

Ілларіонов пропонує замислитися про причини (далі – мовою оригіналу) «запуска Кремлем нынешней массированной дезинформационной кампании по прогнозированию реального начала военных действий (с указанием точных дат, мест, конкретных провокаций).

Собственно, а зачем Кремль запугивал народ?

4 декабря, А.Дворников:

Как заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, в ближайшие дни в войсках начнется подготовка мобильных десантов, которые путем выброски в тылу врага должны сорвать возможное наступление вероятного противника. «Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должны обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных», – отметил Дворников. При этом он подчеркивает, что в составе ЮВО – «самая крупная в мире армия ВВС и ПВО»... Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: «В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления».

10 декабря, Э. Басурин: Басурин назвал точую дату украинского наступления под Мариуполем.

Наступление начнется уже 14 декабря. Тогда передовые подразделения 128 и 79 бригад должны пойти на штурм в направлении н.п. Клинкино. При этом за сутки они планируют выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. По имеющимся данным, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

13 декабря, МИД РФ:

При этом источник «Ъ» в МИД РФ утверждает, что похожие опасения существуют и относительно Крыма. «Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка 24–25 декабря,— сказал собеседник «Ъ».— Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь».

13 декабря, М. Захарова:

Согласно имеющейся информации в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

14 декабря, С. Лавров:

Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта – скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС.

17 декабря, С Лавров:

У нас есть информация, об этом наш официальный представитель Мария Захарова не раз говорила, о том, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские и, видимо, какие-то прочие инструкторы. Американский беспилотник барражирует в этом районе достаточно регулярно. Эту информацию мы предъявили. Но дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.

18 декабря, С.Нарышкин:

У Службы внешней разведки (СВР) России есть информация, подтверждающая слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о намерениях Украины устроить провокацию на границе с Крымом в декабре, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. «Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания»,— сказал господин Нарышкин «Интерфаксу».

24 декабря, М.Захарова:

На прошлой неделе в интервью радио «Комсомольская правда» Министр иностранных дел России С.В.Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года.

25 декабря, Э.Басурин:

Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.

В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий» (кінець цитати).

Слід звернути увагу на сьогоднішні слова представника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького про те, що Росія хоче задіяти з метою провокації розташовані на окупованій території Донбасу підприємства з небезпечним виробництвом, зокрема ті, де зберігаються запаси отруйних речовин.

Останніми днями стало ясно, що на одно з таких підприємств – горлівський «Стирол» - окупанти остаточно махнули рукою. Так, під кінець року замість зарплати (борг по якій складає 4 місяці) робітникам концерну окупанти видали макарони, цукор тощо. Реально працевлаштовані на «Стиролі» на цю мить приблизно 100 працівників – замість 4-5 тисяч персоналу довоєнного часу.

Днями окупанти оголосили, що «Стирол» ставлять на «консервацію».

І навіть запеклі місцеві фанати «народної республіки» впадають у відчай, а нового очільника «ДНР» Пушиліна охрестили «Душиліним».

І обіцянкам окупантів «налагодити життя» вже майже ніхто не вірить.

Проте у «хімічну атаку» української «хунти» місцевому населенню, чиї голови вже 5-й рік забиті російської брехнею, повірити, мабуть, легше.

А російським окупантам вчинити пекло (навіть хімічне) у багатотисячному українському місті – елементарно. Саме цим вони і займаються з 2014 року. Та і досвід Сирії у вже них є.