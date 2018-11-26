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На окупованій частині Донбасу спростували заяви російських ЗМІ про «страшні обстріли із боку ЗСУ»

Навіть представники угрупування «ДНР» ці «обстріли» не підтвердили.


Мешканці окупованої частини Донецької області не підтвердили повідомлення російських засобів інформації про «масований обстріл житлових районів із боку Збройних сил України», а представники угруповання «ДНР» прямо заперечили їх.

Зокрема, жителі Донецька повідомили «Радіо Донбас.Реалії», що звуків обстрілу не чутно ані в Куйбишевському, ані в Київському, ані в Будьоновському, ані у Пролетарському, ані в Калінінському районах, повідомляє Радіо Свобода.

У той же час у соцмережах є поодинокі повідомлення про обстріл на заході міста - у Петровському районі та на мікрорайоні Текстильник (Кіровський район). Напрямок обстрілу та вид озброєння користувачі не уточнюють. При цьому інший співрозмовник у мікрорайоні Текстильник обстріл спростовує.

Зазвичай під час застосування важкої артилерії чи РСЗО у західній частині міста та навіть в авдіївській промзоні такий обстріл чутно в усіх районах Донецька. Так, напередодні, 24 листопада, жителі різних районів повідомляли про загострення на півночі (район Горлівки). Але 25 листопада такого не відбувається.

«Ми сусіди з Петрівкою, але у нас тихо», – повідомив співрозмовник.

Схожі повідомлення в соцмережах і з інших міст. «Тиша повна, від Горлівки до Ясинуватої», – пишуть, наприклад, користувачі у «Твіттері».

А один із чільних військових представників сепаратистів, так званий керівник представництва угруповання «ДНР» у Спільному центрі контролю й координації Руслан Якубов, повідомив із Донецька російському агентству «Інтерфакс», що обстрілів із заборонених видів зброї не фіксують, «обстановка загалом лишається спокійною». Інше неназване джерело у військовому командуванні цього угруповання теж заперечило цьому ж агентству інформацію про «масовані обстріли з важких озброєнь» і заявило, що протягом дня були лише типові порушення режиму припинення вогню.

Увечері 25 листопада російське державне інформагентство «РИА Новости» повідомило про нібито масований обстріл українськими військовими «житлових кварталів самопроголошеної Донецької народної республіки», зокрема, з застосуванням важкої артилерії; при цьому в повідомленні не було згадано, про квартали якого саме міста чи селища йдеться.

За повідомленням «Інтерфаксу», з таким самим твердженням виступив у прямому ефірі державного телеканалу «Росія-1» телеведучий Володимир Соловйов, який повторив буквально ті самі слова, додавши, що «підтверджують усі джерела, що обстрілюють Донбас страшно».

Обидва повідомлення з’явилися в той час, коли стало відомо, що ввечері 25 листопада російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські військові кораблі.


"ОБКОМ"

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26 Ноября 2018 01:21

 

 

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