Керівник Донецької області звернувся до населення окупованих районів, якого залякують «бочками синього кольору» Голова Донецької військо-цивільної адміністрації Олександр Куць відреагував на дезінформацію влади РФ и терористів ОРДО щодо «хімічної атаки», яку начебто готують українськи військові.

Олександр Куць написав у Facebook наступне: «Черговий фейк про «сінєє отравляющєє вєщєство» і «амєріканскій і брітанскій спєцназ», який начебто готовий його застосувати, розповсюджують засоби масової пропаганди терористичного угруповання «днр». Коментувати маячню терористів і їхніх посібників завжди вважав марною і зайвою справою. Але! Як мені доповідають, такими фейками окупаційна влада доводить населення до паніки. Тож зараз звертаюся до українських громадян, які живуть на тимчасово окупованій території (для українців на Великій Україні брехня терористів очевидна). Шановні співвітчизники! Окупаційна влада навмисно отруює вас шкідливими інформаційними викидами. Щоб посіяти паніку, зневіру і ненависть до України. Щоб відвернути вашу увагу від злочинів зайд, які захопили владу на частині Донеччини і Луганщини, які грабують та знекровлюють ваші (точніше - наші з вами!) міста і села. Як представник української влади на Донеччині офіційно заявляю: ні Україна, ні наші союзники не планували, не планують і не плануватимуть жодних агресивних дій проти людей, які живуть на тимчасово окупованій території. Тому, що це наша земля, і люди - наші. Зрозуміло, що для терористів людське життя (навіть помножене на сотні й тисячі) нічого не варте. Вони прикриваються людьми, як живим щитом, діють за принципом «чим гірше - тим краще». Для української держави і для мене як її представника немає більшої цінності ніж Громадянин, його життя, здоров'я, права і свободи. Тому окуповані українські землі - Крим, частини Донеччини й Луганщини - будуть звільнені не силою зброї, а силою дипломатії, щирої любові і поваги. Не вірте окупантам! Вимкніть телевізор, увімкніть логіку і розум! Не дайте себе залякати. Ми - одна велика родина. Ми сильні разом. Вірте і знайте: усе буде Україна!» Нагадаємо, що останніми днями почастішали заяви з Москви і бандитів ОРДО про те, що «Україна готує провокацію з хімзброєю». Як повідомляє Українська правда, учора так званий «представник управління народної міліції ДНР» Едуард Басурін заявив, що на підконтрольну Україні територію в районі Красногорівки прибув потяг із токсичною речовиною. «Наша розвідка отримала інформація про прибуття на залізничну станцію Красногорівка вагонів, забитих бочками синього кольору з сильнодіючою хімічною отруйною речовиною. В даний час іде їх розвантаження українськими військовослужбовцями, одягненими в захисні комплекти», - цитує Басуріна ТАСС із посиланням на ресурс бойовиків ДАН. За його словами, в цьому ж районі перебувають «фахівці британських і американських спецслужб, що спеціалізуються на проведенні диверсій». «У зоні ураження можуть опинитися більше 70 тисяч мирних людей», - сказав Басурін. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у понеділок заявила, що Україна може реалізувати провокацію із використанням зброї масового ураження. «Нас дуже турбують публікації «експертів», що все частіше і частіше з'являються в українських ЗМІ про можливе застосування збройними формуваннями ЛНР і ДНР бойових отруйних речовин. Ми також пам'ятаємо заяву голови постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО І. Фріз про «розробку Росією хімічної і біологічного зброї для подальшого її застосування проти України», - сказала вона. «Подібна обставина дозволяє припустити, що київські стратеги досконально вивчили і готові реалізувати на практиці досвід своїх зарубіжних кураторів із організації провокацій з використанням зброї масового ураження», - заявила Захарова. Нагадаємо, 23 грудня спецпредставник США щодо України Курт Волкер висловив занепокоєння щодо заяв РФ, згідно з якими Україна планує провокації та збирається застосувати хімічну зброю. «Таке дезінформування непокоїть, тому що для Росії потрібен привід для агресії», - сказав він. 17 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна в останній декаді грудня нібито готує провокацію на кордоні з Кримом. Секретар ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав таку Лаврова «бредом седого мерина». 13 грудня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує збройну провокацію на Донбасі для наступу на маріупольському напрямку з виходом до кордону з Росією. 5 грудня Захарова сказала, що Україна нібито перекидає війська до лінії розмежування на Донбасі і готує провокації із застосуванням хімічної зброї.

"ОБКОМ" Версия для печати 26 Декабря 2018 09:33 Опубликовать Tweet





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