«1+12»

Не нужно зарывать голову в…

С фанами ЮВТ, этой вечной ТИМ-дримс («командой мечт и снов»), беда. Или просто у нас с ними телевизоры и «ЗЕфиры» разные?.. Или умение доверять своим глазами, ушам и мозгам, своему жизненному опыту – это лишь ситуативные умения и навыки? А если ситуация к тому не располагает (неблагоприятная, не ко времени) – то щелкаем в голове тумблер. Вырубаем сознание – заводим «органчик», как в городе Глупове?

Те же люди – умные, компетентные (не чета многим из тех, кого вчера презентовали в телеЗэфире на «1+1»), словом – достойные уважения люди, хотя порой с ними невозможно соглашаться, - теми же выражениями и восклицаниями, которыми фонтанировали в прошлом году после «премьерного» интервью Медведчука на канале «112», теперь воспевают «фронтмена» вчерашнего шоу на «плюсах».

И ситуация почти та же – как в августе 2018 г. Свой канал: у Медведчука - «112»,

у кандидата-шоумена – «1+1»,

- августовский интервьюер, как и вчерашняя ведущая-модератор, - «проверенные» товарищи: «в беде не бросят, лишнего не спросят».

В общем (несмотря на численный перевес присутствующих во вчерашней студии «плюсов») не отличить, где шоу «Право на владу», а где пафосный, но камерный продукт «стодвенадцатых» -

И главные персонажи ведут себя не краше.

То интервью Медведчука (удивительно дохлое, лживое до смешных мелочей, с нелепыми «отмазками», - в общем, достойное издевательского и веселого построчного разбора, см., например, краткий, сдержанный отзыв Юлии Мостовой тому всему в ее нашумевшем разговоре с Д. Гордоном – через пару месяцев после «телевозрождения» Медведчука), - так вот: то интервью было оценено этими же людьми из ТИМкоманды как выдающееся. Мол, хоть Медведчук и враг страны – но какой же сильный враг и мыслитель! А если не сидит за содеянное – то и не враг! Оппонируйте ему, не ругайте, а приводите контрдоводы, он не осужден, он на свободе, в телевизоре!!..

Друзья, да у нас в стране миллионы «не сидят» - так что, с каждым заведомым мерзавцем, с которым годами спорили «как об стену», - дискуссии затевать? К примеру, сосед ваш годами через сутки на третьи умеренного нажирается и «Ласковый май» слушает во всю мощь аппаратуры, но в «законное время» - с ним нужно годами проводить разъяснительные беседы и терпеливо выслушивать его позицию: «А кто не пьет? - назовите!.. Имею право до часа Х!.. А почему «И снова седая ночь, и только ей доверю я» вам не нравится?.. Неужели Вагнер в исполнении Ойстраха лучше? Докажите мне, я ж свободный Медведчук!».

И что же мы услышали от ТИМов после вчерашнего Зефира? «Как минимум – искренне» (да?!)… «достаточно уверенно» («шта»?!)… «немного тревожит фраза: «Я многого чего не знаю…» («немного»?!)… Разумеется, необходимый в таких (безнадежных, чего уж вилять) случаях финт: «С другой стороны - все папередники Зеленского очень много знали…», - безотказный, универсальный поворот «логики».

И вывод (после выше приведенного! – и вчера на «1+1» увиденного): «Начинается новый период в истории Украины! Осенью на выборах в Раду мы ого-го и эге-гей!»...

Перечислять все увиденное вчера – мартышкин труд. Без толку, без смысла. Но один эпизод надо бы напомнить.

Вы еще, после вчерашнего, не забыли наглухо, кто предложил провести дебаты на НСК «Олимпийский»?

- как вчера выяснилось в студии «1+1», - таком опасном месте, против чего выступали и выступают «легендарные» генералы внутренних дел и т.п. Обнаружился сей прискорбный факт после развернутого вопроса того же Д. Гордона В. Зеленскому, который в ответ на «спасибозаинтересныйвопрос» столь же подробно возмущался тем, какую ловушку на НСК сегодня, вечером пятницы, 19 апреля, готовят ему коварные оппоненты...

ЗЕнициатор стадионных дебатов теперь недоумевает, почему так людям будет сложно пройти на трибуны. Но ведь изначально всем было ясно: дебаты на НСК - это не просто шоу (и не совсем, а точнее – совсем не дебаты), а опасное мероприятие, а стадион – наиболее подходящее место для провокаций – и не обязательно вооруженных.

А теперь выясняется, что «порошковые» готовят две сцены, а не одну. «Потому что так взорвать легче!!» - стращает Володю приглашенный в студию журналист. Ну а Володя же помнит, кого на стадионе в чеченском Грозном когда-то взорвали прямо со всей сценой – он перед сынком Ахмата Кадырова, перед Рамзаном не так уж и давно извинялся за свою «милую», связанную с летальным исходом папаши его героического.

А теперь Володя возмущен, почему людей хотят развести по секторам - потому что «не надо разделять людей»! А как иначе?! На рядовых матчах Чемпионата Украины (и тем более - международных) противоположные «лагеря» болельщиков распределяют по разным секторам. И тоже шмонают будь здоров. И все равно - без скандалов не обходится, наши клубы замахались штрафы платить... А после дебатов как будет - как после футбола? Закрытые станции метро, драки в кафе, где одни отмечают победу, а другие еще не отошли от поражения...

«Зеленский путает это (уже сегодняшнее) мероприятие с концертом «Квартала» во Дворце «Украина», - попалась минувшей ночью реплика в соцсети. Да ничего он не путает, не запутывайте себя! Ему просто плевать. Он же не путает Дворец «Украина» с ДК в райцентре или летней эстрадой в Одессе, Юрмале или на пляжах Средиземноморья? Как-то же он обдумывает заранее и особенности сцены, акустики, логистики; подбирает номера под специфику публики и ее вкусы («Украина – немецкая порноактриса» и т.п.)…

Господа! Друзья! Даже из самых лучших шкурных побуждение, из самых светлых политических привязанностей не стОит зарывать свои умные головы в песок (или что там у вас под носом – на телеэкране) – только глаза засорите, и слез потом не оберешься. Примите как данность, что Медведчук и Зе – «продукт вторичный» (в том самом, вонючем, смысле).

Это же просто. Большего не требуется. И продолжайте спокойно и упорно (с учетом прошлых ошибок) делать свое дело. Ваша многолетняя преданность ЮВТ вызывает уважение, честное слово. Как и многое в самой ЮВТ.

Но не надо из-за своей симпатии и своей ненависти (тем более, к уже практически поверженному, - хотя и не вами - противнику) лепить из прожженного интригана мыслителя, а из профессионального клоуна – искреннего к телеаудитории человека чести.

«Имейте мужество пользоваться собственным умом» - давно было сказано. МУ-ЖЕСТ-ВО. Не меньше. Тем более, что мужества многим из вас не занимать. Дерзайте!

Но не прячьте в эту кучу свои головы. Долго потом отмываться придется – от прилипшего запаха. А окружающим, нам всем, еще жить с вами в одной стране.

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