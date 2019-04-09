 

09 апреля

21:44

11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

18:00

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

16:46

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

15:34

Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

15:02

НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

14:15

«Буцімто Порошенко мені друг, а Зеленський ворог»: президент Білорусі теж дебатує – «наодинці з собою», як Марк Аврелій

13:02

На Донеччині загинув сапер ДСНС, ще двох поранено

11:41

Парубій підтвердив заяву «нечисті православної»: суд визнав дії спікера ВР під час ухвалення закону про перейменування церков протиправними

10:56

В Україні днями відбудеться висадка елітних десантників США

09:44

Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва

09:17

Порошенко спрогнозував результати «дебатів» між Зеленським і Путіним

09:01

Доба ООС: один український військовий загинув, троє отримали поранення

08 апреля

22:48

У штабі Зеленського заявили, що юрист Коломойського – лише «друг» кандидата-шоумена. В НАБУ кажуть дещо інше

22:30

Уряд вирішив: поліграф – двигун реформ в «Укроборонпромі»

21:45

Творці «Слуги народу» вибачилися за те, що крім «позитивного» героя Зеленського у серіалі присутні і негативні персонажі

21:27

У Порошенка дійшли висновку, що проводити дебати згідно закону - це вже занадто

10:19

Генерал-поліцаю з прав людини РФ не сподобалось, що полонений українець спілкувався з єврокомісаром англійською (фото)

08:13

Доба ООС: окупантам дорого коштувало поранення українського військового

00:03

Бліцкриг від Зеленського: щоб закінчити війну, треба «припинити стрілянину» та платити пенсії жителям ОРДЛО

07 апреля

21:12

Кандидат у президенти Порошенко визнав, що отримав низку оцінку на занадто «важкому уроці»

16:47

Відсьогодні виборці можуть змінити місце голосування

16:20

ЦВК оприлюднила остаточний «рахунок» першого туру виборів

10:39

В Луганську окупанти обшукали кафедральний собор Православної церкви України і оселі священнослужителів

09:47

За тиждень до виборів власник ЗЕаналізів агітував на каналі «Росія-1» за Зеленського і за «воссоединение» України з РФ (відео)

09:13

Доба ООС: є втрати

06 апреля

22:15

У G7 закликали РФ відпустити українських моряків і натякнули на нові санкції

20:42

Порошенко почув вимоги «молоді Зеленського» щодо НАЗК, СБУ, Семочка…

18:26

«Справа Гандзюк»: голова Херсонської ОДА Гордєєв написав заяву про відставку

17:08

Україна завершує опалювальний сезон з рекордними залишками газу у сховищах

16:48

Екс-радник екс-губернатора Тарути впевнений: Донбас окуповали через кретинізм неосвіченого Ахметова

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

Останнього, який вже позиціонує себе у новій ролі - як «радника Зеленського» - у передвиборчому серіалі, чомусь немає у цьому списку компетентних ЗЕпредставників і іншого експертного «планктону».


Сьогодні редакції ЗМІ України отримали е-поштою від «КОЛманди» кандидата «Зе» таке повідомлення – «важное и актуальное» (як колись казали):

«Команда Зе!

Запрошуємо представників ЗМІ ставити профільні питання експертам, радникам та представникам Зе! Команди.

Контактний телефон – 097 086 43 13 (Тетяна)

ПРЕДСТАВНИКИ

Дмитро Разумков - Спікер з питань перебігу виборчої кампанії, експерт із загально-політичних питань.

Іван Баканов - Голова передвиборчого штабу Володимира Зеленського, керівник ТОВ «95 квартал».

Руслан Стефанчук - Ідеолог партії «Слуга народу».

Олександр Корнієнко - Координатор Зе! Команди, бізнес-тренер, мотиваційний спікер, консультант із розвитку.

Михайло Фьодоров - Координатор діджитал напрямку Зе!команди.

Святослав Юраш - Представник Зе!команди.

ЕКСПЕРТИ ЗЕ!КОМАНДИ

Сергій Бабак - Експерт з питань освіти та науки.

Ірина Венедіктова - Експерт з правових питань.

Олександр Мережко - Експерт із запровадження системи E-government та народовладдя.

Данило Гетманцев - Експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

Олександр Харебін - Експерт з питань інформаційної та мовної політики, загально-політичних питань.

Володимир Шульмейстер - Експерт з питань транспорту та інфраструктури.

Олег Бондаренко - Експерт з питань екології, правових питань.

Руслан Рохов - Експерт з питань місцевого та регіонального розвитку.

Вадим Галайчук – Юрист.

РАДНИКИ

Айварас Абромавичус - Український політик литовського походження, у минулому — міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014—2016), перед призначенням на посаду міністра набув українське громадянство.

Олександр Данилюк - міністр фінансів України (2016-2018).

Руслан Рябошапка - заступник міністра юстиції України (з 2014). Член Національної агенції з питань запобігання корупції (2016-2017)».


"ОБКОМ"

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09 Апреля 2019 16:46

 

 

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