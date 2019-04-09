КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

Останнього, який вже позиціонує себе у новій ролі - як «радника Зеленського» - у передвиборчому серіалі, чомусь немає у цьому списку компетентних ЗЕпредставників і іншого експертного «планктону».

Сьогодні редакції ЗМІ України отримали е-поштою від «КОЛманди» кандидата «Зе» таке повідомлення – «важное и актуальное» (як колись казали):

«Команда Зе!

Запрошуємо представників ЗМІ ставити профільні питання експертам, радникам та представникам Зе! Команди.

Контактний телефон – 097 086 43 13 (Тетяна)

ПРЕДСТАВНИКИ

Дмитро Разумков - Спікер з питань перебігу виборчої кампанії, експерт із загально-політичних питань.

Іван Баканов - Голова передвиборчого штабу Володимира Зеленського, керівник ТОВ «95 квартал».

Руслан Стефанчук - Ідеолог партії «Слуга народу».

Олександр Корнієнко - Координатор Зе! Команди, бізнес-тренер, мотиваційний спікер, консультант із розвитку.

Михайло Фьодоров - Координатор діджитал напрямку Зе!команди.

Святослав Юраш - Представник Зе!команди.

ЕКСПЕРТИ ЗЕ!КОМАНДИ

Сергій Бабак - Експерт з питань освіти та науки.

Ірина Венедіктова - Експерт з правових питань.

Олександр Мережко - Експерт із запровадження системи E-government та народовладдя.

Данило Гетманцев - Експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

Олександр Харебін - Експерт з питань інформаційної та мовної політики, загально-політичних питань.

Володимир Шульмейстер - Експерт з питань транспорту та інфраструктури.

Олег Бондаренко - Експерт з питань екології, правових питань.

Руслан Рохов - Експерт з питань місцевого та регіонального розвитку.

Вадим Галайчук – Юрист.

РАДНИКИ

Айварас Абромавичус - Український політик литовського походження, у минулому — міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014—2016), перед призначенням на посаду міністра набув українське громадянство.

Олександр Данилюк - міністр фінансів України (2016-2018).

Руслан Рябошапка - заступник міністра юстиції України (з 2014). Член Національної агенції з питань запобігання корупції (2016-2017)».