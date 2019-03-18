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Недержавні ЗМІ Білорусі бойкотують «кримську» прес-конференцію російського посла

Нічого нового з приводу окупації Криму посол РФ в Білорусі не скаже, вважають журналісти.


Про це повідомляє БелаПАН (мовою оригіналу):

«Редакции ряда негосударственных СМИ Беларуси выступили с заявлением в связи с проведением 18 марта в Минске пресс-конференции посла России Михаила Бабича.

Пресс-конференция, посвященная «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации», организована в пресс-центре агентства «Sputnik Беларусь».

«Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в нем», — говорится в заявлении.

«Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Некоторые из нас уже отправляли заявки на такое интервью», — отмечается в заявлении.

«Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна», — пояснили свою позицию редакции.

Заявление подписали главные редакторы портала tut.by, «Европейского радио для Беларуси», газет «Наша ніва», «Народная воля» и информационной компании БелаПАН».


"ОБКОМ"

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18 Марта 2019 13:05

 

 

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