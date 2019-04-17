Порошенко виступив на телеканалі, діяльність якого парламент вважає загрозою нацбезпеці

Проте відповідне рішення РНБО України треба ще чекати. Або вже й не треба.

Петро Порошенко доручив Службі безпеки України перевірити інформацію про можливі загрози національній безпеці з боку телеканалів «112.Україна» і «NewsOne», про які йдеться в постанові Верховної Ради.

«Верховна Рада прийняла постанову про ризики, загрози для національної безпеки, які виходять від двох телеканалів. Перед тим, як розглянути це питання, я доручив правоохоронному органу, який відповідає за національну безпеку в Україні – СБУ терміново перевірити інформацію вищого політичного органу держави - Верховної Ради України», - повідомив П.Порошенко у вівторок в ефірі телеканалу «112.Україна», відповідаючи на питання, коли глава держави має намір розглянути петицію на захист телеканалів «112.Україна» і «NewsOne», яка набрала більше 25 тис. голосів.

Він підкреслив, що як тільки перевірку буде завершено, з її результатами ознайомлять телеканали, і вони зможуть висловити зауваження, які візьмуть до уваги.

«І в разі, якщо інформація буде підтверджена, це питання буде винесено на засідання РНБО», - сказав П.Порошенко.

Як повідомлялося, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів «112.Україна» і «NewsOne» (проект №9157).

Згідно з додатком до постанови, санкції повинні торкнутися ТОВ «Аріадна ТБ», ТОВ «Новий формат ТБ», ТОВ «ТБ Вибір», ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТБ», ТОВ «Лідер ТБ», ТОВ «Партнер ТБ» і ТОВ «Новини 24 години.

Згідно з інформацією на сайті телеканалів, остання в даному переліку компанія - ТОВ «Новини 24 години» - вказана в структурі власності каналу «NewsOne», решта 6 юридичних осіб вказані в структурі власності телеканалу «112 Україна».

2 листопада 2018 року до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо конституційності постанови Ради про застосування санкцій до телеканалів «112.Україна» і NewsOne.