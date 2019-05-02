НЕ ЗА АДРЕСОЮ

Хто, що і до кого надіслав «потужний сигнал» з приводу «паспортної» сверблячки Путіна

«…п. 5-б: обеспечить условия для принесения лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации, Присяги гражданина Российской Федерации»… (з указу Путіна від 24.04.19)

«…Щоб припиняти громадянство осіб з іноземними паспортами, слід не законопроекти подавати, а відповідно до чинного закону виконувати свою роботу. Але виконання закону – це якраз те, що українські чиновники найбільш ненавидять»

(адвокат Ігор Головань, 13 березня 2017 р.)

Вже впродовж тижня українська політеліта та експертний планктон (як і усі ті, хто заздалегідь волав «Путін нападе!», і ті, хто досі впевнений, що «не нападе») перебувають у стані шаленого збудження, реагуючи на серію указів та заяв кремлівського збоченця і овації на його честь з боку «простих» росіян.

ХТО

Президент Порошенко, президент Зеленський, МЗС України, міністр соцполітики Рева, заступники очільника МінТОТ Тука та Гримчак, екс-голова Донецької ОВЦА Жербівський тощо…

Не обійшлося, звісно, і без міркувань Тараса Чорновіла,

виступ якого можна вважати наразі жирною, точніше – тупою крапкою у цьому розсипу висловлювань «серйозної занепокоєності та глибокої стурбованості».

ХТО ЗАЙВИЙ?

Майже всі.

Хоча, звісно, це доля багатьох політиків світу, хто мав нагоду звертатися до Путіна з питань «занепокоєної стурбованості». Тактика Кремля у таких випадках відома: якщо можна не звертати увагу – не звертатимуть (для цього в РФ теж є свої експерти, а у розпорядженні Кремля увесь телевізійний простір, тем більш – з «української проблематики»), якщо є потреби чи бажання реагувати – то воно буде або відверто брехливим, або взагалі «не по темі», але з домішками глузування й хизування, таким собі «чорним тролінгом». І це лише посилює у «простих росіян» впевненість, що «Путін знов всіх переграв».

Чому саме «майже всі» перелічені опинилися зайвими на цьому святі кровавого московського режиму? По-перше, ніхто з «вищих прошарків» РФ, як й було вказано, не буде перейматися висловлюваннями українських чиновників рівня «нижче вищого», не кажучи вже про «експертів» (якщо буде потреба – і їх згадають, найближчий у часі приклад іншого Тараса – Березовця – ще не остигнув, як той Нотр-Дам)

Чому зайвим виявився Порошенко – теж зрозуміло: час чинного президента вичерпано – до осені, до парламентських виборів, а згідно п. 3 указу Путіна, час якого не проб’є ніколи за його життя (цитуємо мовою оригіналу) «рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, перечисленных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа».

Тобто, якщо не раніше, то вже у липні 2019 року перша порція паспортів РФ знайде місце у кишенях мешканців ОРДЛО.

Єдиний, хто аж ніяк не був зайвим у наведеному нами «реєстрі» фізичних і державних осіб, - це Володимир Зеленський. Проте, як відомо, він відпочив від кількамісячної репетиції свого виступу на дебатах – у Туреччині. І мозок його був переповнений бараниною (чи лише думки) - навіть в той час, коли Володимир писав свого «турецького листа московському султану»

По-друге, Володимир цим листом надав привід своєму московському колезі-тезці Путіну «тролити» себе «по-чорному» - «спільним громадянством єдиного народу».

Нарешті – головне. Хоча, ясна річ, ЗЕботи почнуть знов волати, що новому президенту ще не дали булаву, що інавгурацію свідомо затримано, що ЦВК, Рада, «Самопоміч» і ще майже 25% «порохоботів» чинять перепони новому голові держави…

ДО КОГО

…Але. Він вже за декілька днів стане таки головою держави з усіма повноваженнями. За ним – більшість виборців, 73,22%. І вони, ці відсотки, сподіваємось, чекають… Чого?

Того, що Зеленський звернеться не до Путіна – а саме до них, своїх прихильників. Саме як голова держави, обраний на 5 років.

Він же на цю п’ятирічку погодився сам, так чи ні? Не Коломойський же його примусив йти на президента?

Крім того, не забуваймо, що в ОРДЛО залишились ще люди, які досі не придбали «паспортів» так званих «ДНР»-«ЛНР». І вони не бажають переходити у «спрощене» громадянство країни-окупанта.

Але ж є й такі (і їх чимало), хто готовий перейти на той бік кордону, проте – залишившись фізично у Донецьку, Луганську, Горлівці, Алчевську тощо.

І при цьому – див. самий початок цього тексту – скласти присягу загарбникам…

(Закінчення згодом)

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