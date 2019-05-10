EASY RIDER

Доренко вже теж «безсмертний» - «ездок»: на знаного українофоба з росТБ наїхала карма

Отже, шановні українці, маємо привід: фото, відео, аудіо.

Шкода, що байк Доренка був без коляски, а в колясці не було ще одного московського мото-покидька, «улюбленого» путінського «нічного Хірурга» Залдостанова. Але й без нього непоганим вийшов «безсмертний парад» у Москві 0.05.2019.

Що з себе являє (тепер же – перед іншою аудиторією) Сергій Доренко, українцям не потрібно нагадувати: Доренко був непотребом (їм і залишився). Згадувати все, що він молов про нас і нашу країну не будемо. Вистачить і того, що загадала про Доренка УП: «У своїх відеоблогах та інтерв'ю він неодноразово підтримував ідею створення «Л/ДНР» і проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, анексію Криму Росією, називав українців «пішаками в грі Януковича», а Україну – «тухлим захолустям».

«Обком» лише нагадає, що Доренко (цитуємо мовою оригіналу його останнього «резюме»): «Теле- и радиоведущий Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи».

Тобто, ота Керч - далекосхідна окраїна Криму – це майже «сакральний» пупок РФ (бо Крим же ж, по переконанню Доренка – це не Україна), а Україна… краще див. вище.

Але. Це поминальне резюме російського «Інтерфаксу» (під назвою «Умер Сергей Доренко») дещо «упускає». Цитуємо ще: «Смерть наступила после ДТП, в которое попал журналист, предположительно, из-за проблем с сердцем… Известный журналист ехал на мотоцикле марки «Триумф» в Москве, но внезапно упал. Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством… Причиной смерти российского журналиста могло стать слабое сердце, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи… Он не смог удержаться и упал» (кінець цитати).

Ось що з цього приводу занотував один з користувачів «Обкому» у соцмережі:

У свою чергу «Обком» лише прикрасить скорботну картину на вулицях Москви 9 травня кількома посиланнями.

(С. Доренко, кажуть, на «тому самому» байкі)

I. «Доренко опять наехал» (gazeta.ru, 16 квітня 2001 р. – мовою оригіналу):

«В воскресенье известный тележурналист Сергей Доренко, находясь за рулем своего мотоцикла, сбил человека. Причем сознательно, поскольку перед этим тот выругал Доренко – но не как продажного журналиста, а как нарушителя правил дорожного движения…

Это произошло в воскресенье в 19.30 на пешеходной дорожке зоны отдыха «Крылатское» (Доренко с семьей живет в этом микрорайоне).

Пострадавшему Валерий Никитин был доставлен в 1-ю градскую больницу. По словам сослуживцев, состояние Никитина тяжелое: у него сотрясение мозга, повреждена нога и сломана грудина. Врачи говорят, что у Никитина могут возникнуть проблемы с сердцем.

Офицеры штаба ВМФ также рассказали об обстоятельствах происшествия. По их словам, в воскресенье Никитин гулял в парке Крылатского района с дочерью, ее подругой и внучкой. В это время мимо них проехал на мотоцикле Сергей Доренко, чуть не сбив внучку Никитина. Офицер выругал мотоциклиста. В ответ Доренко развернулся и наехал на Никитина, после чего скрылся. Первую помощь Никитину оказали курсанты из школы МВД, которые оказались рядом.

То же самое подтвердил и сам пострадавший. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Никитин повторил эту историю и добавил, что после происшествия тележурналист попытался связаться с ним через жену. Однако Никитин не хочет разговаривать с Доренко.

Валерий Никитин пока не решил, будет ли он подавать в суд на тележурналиста. По словам офицера, к нему приходили оперативники, которым он рассказал обстоятельства происшедшего.

Сам Сергей Доренко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» опроверг информацию о том, что в воскресенье он сбил на мотоцикле человека.

Стоит отметить, что в начале 1999 года Сергей Доренко, известный фанат мотоспорта, попал в аварию на своем гоночном мотоцикле и получил серьезные травмы. Зимой 2001 года, когда Доренко уволили с телевидения, тележурналист снимал стресс, гоняя на мотоцикле по заснеженным подмосковным полям.

Кстати, в одном из своих интервью Доренко говорил: «Да! Очень люблю погонять с ветерком, причем не по ровной трассе, а по бездорожью, проселочным дорогам, ухабам и болотам! Мой мотоцикл – настоящий кроссовый, предназначен как раз для таких развлечений. Бешеная скорость, ветер, рев мотора – кайф для меня» (кінець цитати).

Що ж. Вічного кайфу тобі, Сергію, «Hells Angel»!..

II. З цього проводу – спешлфорю! - чуєш, Сергію? – звучить улюблена нами з тобою «тема», ще з часів радянського дитинства, коли ми «дрифтували» не на «харлеях» або «точилах», а лише на велосипедиках. Й були щасливі, чи не так, Сергію? Якщо тобі чутно, то подай сигнал та газуй на усю міць, ок?

Отже: Steppenwolf, «Born To Be Wild».

Саундтрек з культового кінофільму «Безтурботний наїзник» (Easy Rider) — фільм Денніса Гоппера (1969), який стоїть біля витоків жанрів роуд-муві і «кислотного вестерну», традиції американського незалежного кіно і школи «Нового Голлівуду». Прем'єра відбулася на Канському фестивалі, де Хопер був удостоєний призу за найкращий дебют. Це перший фільм, за який Джек Ніколсон був номінований на «Оскар». Також приймав участь в роботі над Easy Rider і Пітер Фонда – як актор, продюсер та сценарист.

Ну й Steppenwolf, звісно: