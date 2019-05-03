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Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

І Луценко, виявляється, теж запитував Петра Порошенка щось на кшталт: «Куме, а як Ви збираєтесь вибори вигравати, якщо Ваш електорат «Плюси» дивиться, а ми з Іриною на концертах «Кварталу» так регочемо, аж горілка у животі булькає?»


Олігарх Ігор Коломойський заявив, що президент Петро Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу «1+1». Про це він сказав в інтерв’ю «Bihus.info», повідомляє Українська правда.

«Порошенко хотів забрати собі 1+1, але він програв вибори, бо у нього не було «1+1». Йому всі говорили з його оточення Кононенко, Луценко, а як ти збираєшся на вибори, якщо твій електорат «плюси» дивиться?» - заявив олігарх.

Коломойський також анонсував позов до Петра Порошенка, як тільки він перестане бути президентом. «Я точно знаю, що в Англії проти нього готується позов, претензії появилися від Суркіса», - заявив він.

Олігарх розповів, що Порошенко хотів викупити 50% прав на телеканал. Нібито 25% акцій телеканалу Порошенко хотів викупити у Ігоря Суркіса, а потім домовитися із ним про купівлю ще 25%.

Коломойський заявив, що сума угоди Порошенка з Суркісом мала скласти близько 240-250 мільйонів.

За його словами, миритися з президентом Порошенком він не збирається, але потрібно уже «відходити від пристрастей передвиборної кампанії».

Також він згадав ефір програми «Право на владу», куди без запрошення прийшов Порошенко.

Коломойський заявив, що мав би виписати Порошенку премію за рекламу: «Коли він забіг на «1+1», то доля переглядів стала 33%, а Ткаченко каже, що треба на нього в суд подати, я йому кажу, може, йому від продажу реклами дамо 10%, бо він таку частку зробив», - сказав він.

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"ОБКОМ"

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03 Мая 2019 10:13

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (30)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 