СЛУГА И КОПЫТА

Траяску Романиа Маре! Румынам слава!

(із чернеток ранніх редакцій, майже знищених)

Курсів – від «Обкому», все інше схоже на Ільфа, Петрова та Іванова (мовою оригіналу):

«…теряя равновесие на раскисшем льду Днестра, он побежал в Румынию. Великий комбинатор фракции «Слуга и копыта» («слу» в рукописи зачеркнуто, сверху добавлено неразборчиво – то ли «ро», то ли «жо») готовился всю жизнь и всю зиму - первую зиму после выборов.

Он скупал североамериканские доллары, золотые часы и портсигары, обручальные кольца, брильянты и другие драгоценные штуки… (… «Mercedes-Benz G55», «Toyota Land Cruiser 200», «Mercedes-Benz E 55 AMG»… – зачеркнуто, поздняя вставка: «Всего 17 – зачеркнуто - 21 авто, 24 квартиры»).

…Его шея сгибалась под тяжестью архиерейского креста с надписью «Во имя отца и сына и святого духа». Но тяжелее всего был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания».

Весь этот чудесный груз должен был обеспечить «слуге» легкую, безалаберную жизнь на теплом берегу, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Хайфы, на худой конец Эйлата.

- Неужели все позади? – «слуга» никак не мог поверить близости своего счастья. – Позади все эти немытые рогули из такой же общественной организации, которые сделали фото какой-то бумажки и вывод, что я румынско-подданный!!.. Ох, шлимазлы немытые!

Он захохотал, но сразу закашлялся, умело прикрывая рот – локтем соболиной шубы с шиншилловыми карманами, которые были набиты жетонами киевского метро: новыми и старыми, зелеными и голубыми. Откашлявшись и протерев шубу санитайзером, он остановился отдышаться и продолжил:

- Да, моя мама любит скорость! А как ее не любить? Пока на одной квартире хрусталь протираешь, на другой уже чайник кипит, а в пентхаусе в соседнем квартале собака просится гулять… Попробовали бы сами везде поспеть… А если пробки? А если мне на репортаж сгонять? Я журналист все же...

(обрыв рукописи)

…Он ступил на чужой заграничный берег и вновь рассмеялся.

- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими пограничниками - и путь свободен!

Он обернулся к украинской стороне и промолвил:

- Все надо делать по форме. Форма № 740/08-VXI/20-бис – прощание с родиной. Ну что ж, адье, страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки от главы фракции, этого Арахама пришлепнутого. Я частное лицо и не обязан интересоваться зарплатами учителей по 4 000 евробаксов, и меня как-то мало интересует проблема переделки вкладчиков сберкассы «Приватбанка». Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности народных миллионеров...

Прощание с отечеством было прервано появлением вооруженных фигур, в которых он признал румынских пограничников.

Он с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу из «Гугла-Переводчика»:

- Траяску Романиа Маре!!.. Слава Великой Румынии! Румынам слава!

(в черновой рукописи не хватает нескольких листов)

- Бранзулетка! - взвизгнул румынский офицер.

- Бранзулетка! - закричали остальные пограничники, бросаясь на «слугу».

Тот упал - и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное….

(обрыв рукописи)

«…графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется вновь переквалифицироваться в нардепа».

(конец рукописи)