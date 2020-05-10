Траяску Романиа Маре! Румынам слава!

 

22 мая

12:44

Операція «Гірдон»: Гіркін усім задоволений, а Гордона вважає дурнем, мерзотником, майже го…доном

14 мая

15:42

Окупанти «ізолювали» у Донецьку обвинуваченого у справі МН17

17 сентября

12:33

Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

10:18

Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

09:12

«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

08:58

Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

08:40

Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено

16 сентября

17:28

Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

17:07

Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

12:55

І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

12:23

Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

12:11

Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

11:59

Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

08:41

Доба ООС: поранено одного військовослужбовця

15 сентября

17:27

Рада отримала проект держбюджету-2020

09:03

Доба ООС: обстріли не припиняються

14 сентября

14:59

Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

08:50

Доба ООС: поранено вісьмох наших військових

13 сентября

18:44

У Кремлі наполягають: спочатку фіксація «формули Штайнмайера» - потім «нормандська» зустріч

17:26

Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

16:52

Меру Дніпра не пробачили вигране у Зеленського парі: у міськраді обшук

13:58

Порошенко прийшов на допит до ДБР – ДБР прийшло з обшуком до банка Порошенка

13:34

Стало відомо, під приводом чого намагаються вилучити у ПриватБанку документи, «пов'язані з юридичним захистом банку»

13:20

Зеленський прокоментував «фото тижня»

12:19

Чоловічки Зеленського передумали відстороняти Геращенко від засідань Ради

12:08

Зеленський: АМКУ перезапускається – голова АМКУ залишається

11:38

Рада розпустила ЦВК

10:06

Нацрада з питань ТБ створила групу для захисту інформаційного простору

09:36

Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

08:53

Доба ООС: загинув боєць Нацгвардії

СЛУГА И КОПЫТА

Траяску Романиа Маре! Румынам слава!

Фото Укрінформ(із чернеток ранніх редакцій, майже знищених)


Курсів – від «Обкому», все інше схоже на Ільфа, Петрова та Іванова (мовою оригіналу):

«…теряя равновесие на раскисшем льду Днестра, он побежал в Румынию. Великий комбинатор фракции «Слуга и копыта» («слу» в рукописи зачеркнуто, сверху добавлено неразборчиво – то ли «ро», то ли «жо») готовился всю жизнь и всю зиму - первую зиму после выборов.

Он скупал североамериканские доллары, золотые часы и портсигары, обручальные кольца, брильянты и другие драгоценные штуки… (… «Mercedes-Benz G55», «Toyota Land Cruiser 200», «Mercedes-Benz E 55 AMG»… – зачеркнуто, поздняя вставка: «Всего 17 – зачеркнуто - 21 авто, 24 квартиры»).

…Его шея сгибалась под тяжестью архиерейского креста с надписью «Во имя отца и сына и святого духа». Но тяжелее всего был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания».

Весь этот чудесный груз должен был обеспечить «слуге» легкую, безалаберную жизнь на теплом берегу, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Хайфы, на худой конец Эйлата.

- Неужели все позади? – «слуга» никак не мог поверить близости своего счастья. – Позади все эти немытые рогули из такой же общественной организации, которые сделали фото какой-то бумажки и вывод, что я румынско-подданный!!.. Ох, шлимазлы немытые!

Он захохотал, но сразу закашлялся, умело прикрывая рот – локтем соболиной шубы с шиншилловыми карманами, которые были набиты жетонами киевского метро: новыми и старыми, зелеными и голубыми. Откашлявшись и протерев шубу санитайзером, он остановился отдышаться и продолжил:

- Да, моя мама любит скорость! А как ее не любить? Пока на одной квартире хрусталь протираешь, на другой уже чайник кипит, а в пентхаусе в соседнем квартале собака просится гулять… Попробовали бы сами везде поспеть… А если пробки? А если мне на репортаж сгонять? Я журналист все же...

(обрыв рукописи)

…Он ступил на чужой заграничный берег и вновь рассмеялся.

- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими пограничниками - и путь свободен!

Он обернулся к украинской стороне и промолвил:

- Все надо делать по форме. Форма № 740/08-VXI/20-бис – прощание с родиной. Ну что ж, адье, страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки от главы фракции, этого Арахама пришлепнутого. Я частное лицо и не обязан интересоваться зарплатами учителей по 4 000 евробаксов, и меня как-то мало интересует проблема переделки вкладчиков сберкассы «Приватбанка». Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности народных миллионеров...

Прощание с отечеством было прервано появлением вооруженных фигур, в которых он признал румынских пограничников.

Он с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу из «Гугла-Переводчика»:

- Траяску Романиа Маре!!.. Слава Великой Румынии! Румынам слава!

(в черновой рукописи не хватает нескольких листов)

- Бранзулетка! - взвизгнул румынский офицер.

- Бранзулетка! - закричали остальные пограничники, бросаясь на «слугу».

Тот упал - и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное….

(обрыв рукописи)

«…графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется вновь переквалифицироваться в нардепа».

(конец рукописи)


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

10 Мая 2020 11:14

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (4)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (14)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (15)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (63)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (130)

Урочистого рукостискання від Зеленського (49)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 