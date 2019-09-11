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Місце Матіоса у ГПУ займе колишній нардеп Чумак
Зеленський погодив призначення народного депутата кількох скликань Віктора Чумака на посаду керівника військової прокуратури.
«Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора – головного військового прокурора погоджена», - сказано в підписаному Зеленським документі, фотокопія якого опинилася в розпорядженні DT.UA.
Напередодні джерела DT.UA повідомили про плани генпрокурора Руслана Рябошапки призначити Чумака керівником військової прокуратури замість звільненого Анатолія Матіоса. Нове керівництво збирається переформатувати військову прокуратуру, виключивши її подвійне підпорядкування ГПУ і Міністерству оборони.
Віктор Чумак давно і близько знайомий із Русланом Рябошапкою.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада дев'ятого скликання проголосувала за звільнення Юрія Луценка і призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази. Одними з перших кадрових рішень Рябошапки стали призначення Віталія Каська першим заступником генпрокурора, а також звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
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