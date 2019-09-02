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«Слуга народу» визнала: щоби стати нардепом Кивою, не обов’язково бути сином серійного маніяка

Таким чином, залишилася таємниця: звідкіля з’являються такі, як Ілля Кива?


Народний депутат фракції «Слуга народу» Єлизавета Богуцька спростувала інформацію про нібито злочини батька депутата «Опозиційна платформа - За життя» Іллі Киви і принесла свої вибачення за цю публікацію, як таку, що ганьбить честь сім'ї і вводить в оману громадськість.

Про це Богуцкая написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Роки 2 тому я написала статтю про одного Киву, який ще за радянських часів був засуджений до розстрілу за вбивство. У тому пості я згадала, що він з Полтави, як і Ілля, і за віком годиться йому в батьки. Написала, що Ілля - Володимирович, а того дядька звали Володимир. Оскільки я прямо не називала Іллю Киву сином того розбійника, але мої натяки посіяли неприємні домисли», - зазначила вона.

При цьому нардеп додала: «Приношу вибачення родині, особливо доньці Іллі, яка працює в поліції».

Богуцкая також визнала, що публікація була образливою і не ґрунтувалася на достовірній інформації, на що їй вказали багато людей.

«Прямо я голову Соціалістичної партії не обізвала, та й в коментарях мені полтавчани, які знайомі з нашим Кивою, писали, що це просто однофамільці... Але осад залишився. Навіть якби знайшлися підтвердження про родинні зв'язки двох Кив, мій натяк на те, що Ілля обов'язково повинен бути таким же, був мерзенним і невиправдано образливим», - підкреслила вона.

Свою провину Богуцька визнала після того, як в Раді до неї підійшов сам Кива і сказав, що її стаття «сильно вдарила по іміджу його родини».

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на пост Є. Богоуцької в Facebook опублікували інформацію про те, що імовірно батько Іллі Киви був серійним вбивцею. Людина, про яку вона розповіла, згідно з інформацією автора, була засуджена і розстріляна в 1985 році в Тбілісі.

Разом з тим, відомо, що батько Іллі Киви помер в 1998 році у віці 46 років в результаті серцевого нападу, політик сам оприлюднив свідоцтво про смерть.


Інтерфакс-Україна

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02 Сентября 2019 11:41

 

 

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