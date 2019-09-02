Колишній нардеп Геращенко зібрався у заступники Авакова

Народний депутат 8 скликання від партії «Народний фронт» радник глави МВС Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Про це свідчить його електронна декларація за 2018 рік, завантажена в реєстр 1 вересня о 21:46, повідомляє Українська правда.

Згідно з даними в реєстрі, Геращенко подав декларацію як кандидат на посаду заступника глави МВС.

Як відомо, Геращенко – багаторічний радник Арсена Авакова, який очолює МВС з лютого 2014-го. Аваков зберіг свою посаду в новому складі уряду.