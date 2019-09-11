На ювілеї Суркіса голова СБУ Баканов «вивчав оперативну обстановку» як друг Суркіса

Соратник Медведчука, народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс пояснив, чому глава СБУ Іван Баканов був присутній на його ювілеї.

4 вересня його візит на це свято разом із першим помічником Зеленського Сергієм Шефіром зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях».

Як передає Цензор.НЕТ, Г. Суркіс у коментарі кореспонденту LIGA.net заявив, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не чиновника. Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання, які стосунки у нього з нинішнім главою СБУ.

«Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми. Ми люди чи нелюди?» - заявив депутат журналісту.

Крім того, Григорій Суркіс зазначив, що був знайомий з Іваном Бакановим до початку його роботи у відомстві. Втім, додав, що має право на приватність і не зобов'язаний коментувати, кого і чому він запросив на свято.

Також без відповіді Суркіс залишив запитання, що Баканов і Шефір подарували йому в чорному ящику.

Раніше сам Баканов на питання НВ, навіщо він прийшов на той ювілей, відповів жартом: «Вивчав оперативну обстановку».